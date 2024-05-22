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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 5 м, №1 - Днепр (Днепропетровск) (486857) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптеки украины
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Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А
Всего: упаковка (2)
199,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
Всего: упаковка (1)
187,89 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (1)
214,63 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (1)
214,57
Экономия: -0,91 грн
213,66 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Благовестная, 182
Всего: упаковка (1)
188,34
Экономия: -2,29 грн
186,05 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (1)
214,09 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (1)
188,46
Экономия: -3,06 грн
185,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 18:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
214,80 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
212,53
Экономия: -0,23 грн
212,30 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (2)
213,27
Экономия: -1,49 грн
211,78 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (1)
188,42
Экономия: -0,53 грн
187,89 грн
Йод
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Открыто Закроется в 20:50
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
215,38 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
187,01
Экономия: -0,23 грн
186,78 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
180,95
Экономия: -0,75 грн
180,20 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
187,45
Экономия: -0,13 грн
187,32 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
180,05 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Ильинская, 3/7
Всего: упаковка (2)
230,00
Экономия: -67,47 грн
162,53 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (1)
187,01 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (1)
215,51 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (1)
187,70
Экономия: -0,55 грн
187,15 грн