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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 4 м, №1 - Одесса (486856) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (1)
131,90
Экономия: -0,39 грн
131,51 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (2)
151,57
Экономия: -1,52 грн
150,05 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Брацлав, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (1)
151,01
Экономия: -1,06 грн
149,95 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Немиров, ул. Шевченко Тараса, 26
Всего: упаковка (1)
148,79 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (1)
148,87
Экономия: -1,72 грн
147,15 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Грушевского, 1-А
Всего: упаковка (1)
142,39
Экономия: -2,03 грн
140,36 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87
Всего: упаковка (1)
150,90 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (1)
148,63 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
Всего: упаковка (1)
131,06 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
Всего: упаковка (1)
148,50
Экономия: -1,70 грн
146,80 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Благовестная, 182
Всего: упаковка (1)
148,97 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
Всего: упаковка (2)
131,96
Экономия: -0,45 грн
131,51 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (1)
147,84 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (3)
151,62
Экономия: -0,47 грн
151,15 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 92
Всего: упаковка (1)
151,93
Экономия: -1,26 грн
150,67 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Литин, ул. Соборная, 33
Всего: упаковка (1)
148,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Герца, ул. Центральная, 12
Всего: упаковка (1)
148,94 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоселица, ул. Хотинская, 7
Всего: упаковка (1)
151,95
Экономия: -0,89 грн
151,06 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Казатин, ул. Героев Майдана, 14
Всего: упаковка (1)
146,65 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоселица, пер. Карамзина, 1
Всего: упаковка (1)
149,08 грн