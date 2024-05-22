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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 4 м, №1 - Киев (486856) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (1)
151,13
Экономия: -1,04 грн
150,09 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (2)
150,95
Экономия: -0,18 грн
150,77 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
147,14
Экономия: -0,45 грн
146,69 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
148,63 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (1)
151,92
Экономия: -0,34 грн
151,58 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
150,05
Экономия: -0,34 грн
149,71 грн
Йод
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
151,66
Экономия: -1,20 грн
150,46 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (1)
149,20 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
148,85
Экономия: -1,97 грн
146,88 грн
Йод
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Открыто Закроется через 36 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
142,16
Экономия: -0,97 грн
141,19 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
149,01 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
150,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (1)
148,21
Экономия: -1,01 грн
147,20 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (1)
150,66
Экономия: -1,10 грн
149,56 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Житомир, ул. Кочерги Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
151,01
Экономия: -1,77 грн
149,24 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
Всего: упаковка (1)
131,48 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Житомир, просп. Мира, 8
Всего: упаковка (1)
146,59
Экономия: -0,26 грн
146,33 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 46 мин
Казатин, ул. Героев Майдана, 14
Всего: упаковка (1)
146,65 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (3)
152,12 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (1)
147,54
Экономия: -1,31 грн
146,23 грн