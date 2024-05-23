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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 3 м, №1 - Одесса (486855) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
113,43 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
Всего: упаковка (1)
115,30 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Брацлав, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (2)
114,40
Экономия: -0,15 грн
114,25 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Немиров, ул. Шевченко Тараса, 26
Всего: упаковка (2)
113,68 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
114,51 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (1)
113,87
Экономия: -1,73 грн
112,14 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Грушевского, 1-А
Всего: упаковка (1)
112,79
Экономия: -0,76 грн
112,03 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
Всего: упаковка (1)
114,22 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Победы, 16
Всего: упаковка (1)
113,63
Экономия: -0,04 грн
113,59 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87
Всего: упаковка (1)
115,82
Экономия: -1,18 грн
114,64 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (1)
116,15 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
Всего: упаковка (1)
115,95 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
Всего: упаковка (1)
115,47 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Благовестная, 182
Всего: упаковка (1)
108,57
Экономия: -0,01 грн
108,56 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (1)
115,85
Экономия: -0,45 грн
115,40 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
Всего: упаковка (1)
100,89 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
113,77 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (1)
113,44
Экономия: -1,68 грн
111,76 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (2)
115,54
Экономия: -0,56 грн
114,98 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
115,09 грн