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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 3 м, №1 - Киев (486855) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (1)
113,80
Экономия: -1,55 грн
112,25 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
115,74
Экономия: -0,49 грн
115,25 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (3)
112,13 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
112,92
Экономия: -0,15 грн
112,77 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
113,93
Экономия: -0,95 грн
112,98 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
113,51
Экономия: -0,43 грн
113,08 грн
Йод
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
115,43 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (2)
113,31 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (2)
66,82 грн
Йод
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Открыто Закроется через 37 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
109,12 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (5)
112,65
Экономия: -0,43 грн
112,22 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
115,75
Экономия: -0,06 грн
115,69 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
116,02
Экономия: -0,88 грн
115,14 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Фастов, ул. Соборная, 18
Всего: упаковка (2)
116,19 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (1)
113,74
Экономия: -1,56 грн
112,18 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Житомир, ул. Кочерги Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
115,95 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
Всего: упаковка (1)
113,32 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Погребище, ул. Хмельницкого Богдана, 126-Б
Всего: упаковка (1)
113,12 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Коростень, ул. Сосновского, 29
Всего: упаковка (1)
112,50
Экономия: -0,15 грн
112,35 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
115,83 грн