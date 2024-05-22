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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 3 м, №1 - Днепр (Днепропетровск) (486855) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптеки украины
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Открыто Закроется в 19:00
Полтава, ул. Гончара Олеся, 27-А
Всего: упаковка (3)
107,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (1)
114,43 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (1)
114,97 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Благовестная, 182
Всего: упаковка (1)
108,51 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 16:00
Черкассы, просп. Победы, 16
Всего: упаковка (1)
113,30
Экономия: -1,37 грн
111,93 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (1)
113,03
Экономия: -0,87 грн
112,16 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (1)
112,90
Экономия: -0,26 грн
112,64 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 18:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (2)
114,61
Экономия: -0,21 грн
114,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 16:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
115,88
Экономия: -0,02 грн
115,86 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
113,02
Экономия: -0,77 грн
112,25 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
114,92 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
115,46
Экономия: -0,49 грн
114,97 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
115,67
Экономия: -1,41 грн
114,26 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (5)
113,63
Экономия: -1,86 грн
111,77 грн
Йод
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Открыто Закроется в 20:50
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
108,64
Экономия: -0,25 грн
108,39 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (2)
66,93
Экономия: -0,40 грн
66,53 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
116,06 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (3)
113,87
Экономия: -1,04 грн
112,83 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
113,92 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
113,00 грн