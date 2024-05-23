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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 2 м, №1 - Одесса (486854) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
80,92 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (2)
81,25 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Брацлав, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (6)
80,07 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Немиров, ул. Шевченко Тараса, 26
Всего: упаковка (1)
79,44
Экономия: -0,69 грн
78,75 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
50,26
Экономия: -0,68 грн
49,58 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (1)
80,13
Экономия: -0,91 грн
79,22 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Грушевского, 1-А
Всего: упаковка (1)
80,43
Экономия: -0,09 грн
80,34 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
Всего: упаковка (1)
79,82
Экономия: -0,23 грн
79,59 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Победы, 16
Всего: упаковка (1)
79,72 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87
Всего: упаковка (1)
70,78 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (1)
78,77 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
Всего: упаковка (2)
80,93 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
Всего: упаковка (1)
80,14
Экономия: -0,12 грн
80,02 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (1)
81,34
Экономия: -0,06 грн
81,28 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Благовестная, 182
Всего: упаковка (2)
81,32
Экономия: -0,03 грн
81,29 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
Всего: упаковка (1)
71,02
Экономия: -0,39 грн
70,63 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (1)
70,72 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (4)
67,21 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
79,65 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, шоссе Хмельницкое, 92
Всего: упаковка (1)
80,32 грн