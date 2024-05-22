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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 2 м, №1 - Львов (486854) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Аптека сальве
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Открыто Закроется через 18 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
79,92 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (1)
81,50
Экономия: -0,04 грн
81,46 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: упаковка (1)
72,58 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Широкая, 96-А
Всего: упаковка (1)
50,10 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Щирецкая, 36
Всего: упаковка (1)
56,90 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кавалеридзе, 8
Всего: упаковка (1)
49,30 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Гоголя, 1-А
Всего: упаковка (1)
79,03
Экономия: -0,39 грн
78,64 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 09:00
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (1)
81,46
Экономия: -0,66 грн
80,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (1)
80,73
Экономия: -0,56 грн
80,17 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
50,05
Экономия: -0,17 грн
49,88 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
79,43
Экономия: -0,74 грн
78,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
Всего: упаковка (1)
80,48 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
81,67 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
81,63
Экономия: -1,12 грн
80,51 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Всего: упаковка (1)
81,70 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
Всего: упаковка (2)
80,16
Экономия: -0,01 грн
80,15 грн
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жидачов, ул. Ярослава Мудрого, 11/1
Всего: упаковка (1)
79,48
Экономия: -0,28 грн
79,20 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
Всего: упаковка (2)
81,63 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Калинов, пл. Авиации, 1
Всего: упаковка (1)
79,27
Экономия: -0,14 грн
79,13 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (2)
80,08
Экономия: -0,54 грн
79,54 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шептицкого, 1-А
Всего: упаковка (1)
70,36 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
79,89 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 13
Всего: упаковка (1)
79,05 грн