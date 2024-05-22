Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 2 м, №1 - Киев (486854) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (1)
79,57 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (2)
80,45 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
81,45 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Малышко Андрея, 3
Всего: упаковка (1)
80,69 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
80,11 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
81,35 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (1)
78,71
Экономия: -0,10 грн
78,61 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
81,30 грн
Йод
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
76,60 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
81,75
Экономия: -0,08 грн
81,67 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
79,70
Экономия: -0,16 грн
79,54 грн
Йод
Подробнее
Открыто Закроется через 37 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
76,59 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (1)
81,53 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
81,76
Экономия: -1,47 грн
80,29 грн
В других городах:
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
79,93
Экономия: -0,16 грн
79,77 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
80,75
Экономия: -0,14 грн
80,61 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (1)
79,10
Экономия: -0,48 грн
78,62 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется в 00:00
Сквира, ул. Киевская, 12
Всего: упаковка (2)
81,65 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (1)
78,93 грн
Здорова родина
Подробнее
Открыто Закроется через 47 мин
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (2)
81,68
Экономия: -1,25 грн
80,43 грн