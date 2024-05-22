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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 2 м, №1 - Днепр (Днепропетровск) (486854) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (1)
81,30
Экономия: -0,47 грн
80,83 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (1)
79,40 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (1)
80,72
Экономия: -0,38 грн
80,34 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Благовестная, 182
Всего: упаковка (2)
80,57
Экономия: -0,41 грн
80,16 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 16:00
Черкассы, просп. Победы, 16
Всего: упаковка (1)
79,87 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (1)
79,25
Экономия: -0,48 грн
78,77 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (1)
70,64
Экономия: -0,10 грн
70,54 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 18:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (4)
66,91 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 16:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
79,63 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
49,95
Экономия: -0,21 грн
49,74 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (1)
81,58
Экономия: -0,26 грн
81,32 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
79,78 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
81,23
Экономия: -0,95 грн
80,28 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (1)
81,48 грн
Йод
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Открыто Закроется в 20:50
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
76,13
Экономия: -0,55 грн
75,58 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
79,65 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
81,63
Экономия: -0,88 грн
80,75 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
75,75 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
81,10
Экономия: -0,69 грн
80,41 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
81,27 грн