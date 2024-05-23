Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 2,5 м, №1 - Одесса (486853) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
95,20 грн
Аптека семейная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (2)
95,04 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Брацлав, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (1)
93,26
Экономия: -0,76 грн
92,50 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Немиров, ул. Шевченко Тараса, 26
Всего: упаковка (2)
91,95 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
92,90 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (1)
54,27 грн
Йод
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Грушевского, 1-А
Всего: упаковка (1)
89,20
Экономия: -0,23 грн
88,97 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
Всего: упаковка (1)
94,19
Экономия: -0,20 грн
93,99 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Победы, 16
Всего: упаковка (1)
92,82 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87
Всего: упаковка (1)
94,73 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (1)
93,30
Экономия: -0,99 грн
92,31 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
Всего: упаковка (1)
58,55 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
Всего: упаковка (1)
92,82
Экономия: -0,30 грн
92,52 грн
Йод
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Благовестная, 182
Всего: упаковка (1)
91,72
Экономия: -0,20 грн
91,52 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
Всего: упаковка (1)
82,35
Экономия: -0,41 грн
81,94 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
91,97
Экономия: -0,47 грн
91,50 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 34
Всего: упаковка (3)
93,29
Экономия: -1,16 грн
92,13 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (3)
78,58 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
92,99
Экономия: -0,15 грн
92,84 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Келецкая / Космонавтов, 57/38
Всего: упаковка (1)
95,13 грн