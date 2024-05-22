Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты прочие эластичныеБИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИЦены в аптеках

БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 2,5 м, №1 - Львов (486853) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека сальве
Подробнее
Открыто Закроется через 19 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (2)
94,71
Экономия: -0,24 грн
94,47 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (1)
95,25
Экономия: -1,10 грн
94,15 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (1)
94,23 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Лысенко Николая, 5
Всего: упаковка (1)
66,40 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Панча Петра, 18-В
Всего: упаковка (1)
58,50 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
58,00 грн
Аптека 3и
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
57,00 грн
Сидус
Подробнее
Открыто Круглосуточно
Львов, ул. Гринченко, 6
Всего: упаковка (1)
59,20 грн
В других городах:
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Зимняя Вода, ул. Гоголя, 1-А
Всего: упаковка (1)
93,93 грн
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Брюховичи, ул. Львовская, 23-А
Всего: упаковка (1)
64,71
Экономия: -0,57 грн
64,14 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Щирец, ул. Княжеская, 2
Всего: упаковка (1)
95,05
Экономия: -0,36 грн
94,69 грн
Аптека сальве
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
58,53 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (1)
93,05 грн
Семейная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
65,34 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (1)
92,90 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
93,10 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
Всего: упаковка (1)
92,54
Экономия: -0,02 грн
92,52 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Новый Калинов, пл. Авиации, 1
Всего: упаковка (1)
92,25 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
91,82 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
83,32 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шептицкого, 1-А
Всего: упаковка (1)
82,10 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
92,31 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 13
Всего: упаковка (1)
48,91
Экономия: -0,45 грн
48,46 грн
Аптека семейная
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Шевская, 8
Всего: упаковка (1)
94,17 грн
Здорова родина
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 11
Всего: упаковка (1)
93,18 грн