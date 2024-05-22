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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 2,5 м, №1 - Киев (486853) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (1)
92,98
Экономия: -0,71 грн
92,27 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
94,89 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
95,06
Экономия: -0,45 грн
94,61 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
93,23
Экономия: -0,07 грн
93,16 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
81,72 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (1)
92,60
Экономия: -0,04 грн
92,56 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
93,22 грн
Йод
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
81,87 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (1)
82,24
Экономия: -0,88 грн
81,36 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
92,87 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
94,13 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (1)
81,79
Экономия: -0,50 грн
81,29 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
60,08 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (1)
94,77
Экономия: -0,27 грн
94,50 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (1)
92,12
Экономия: -0,41 грн
91,71 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Житомир, ул. Кочерги Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
92,90
Экономия: -0,87 грн
92,03 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
Всего: упаковка (1)
92,31 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
92,62
Экономия: -0,72 грн
91,90 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Казатин, ул. Героев Майдана, 14
Всего: упаковка (1)
58,82
Экономия: -0,37 грн
58,45 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Святителя-хирурга Луки, 3
Всего: упаковка (1)
92,84
Экономия: -0,82 грн
92,02 грн