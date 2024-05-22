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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 1 м, №1 - Львов (486852) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (2)
54,43 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 223
Всего: упаковка (1)
54,69
Экономия: -0,11 грн
54,58 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: упаковка (1)
54,10
Экономия: -0,70 грн
53,40 грн
Аптека 3и
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Угорская, 12
Всего: упаковка (1)
33,60 грн
В других городах:
Аптека сальве
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Закрыто Открывается в 08:00
Жолква, ул. Львовская, 76-А
Всего: упаковка (1)
33,78 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городок, ул. Перемышльская, 2
Всего: упаковка (1)
54,43 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Комарно, пл. Франко Ивана, 8
Всего: упаковка (2)
55,19 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменка-Бугская, ул. Независимости, 26
Всего: упаковка (1)
53,71
Экономия: -0,19 грн
53,52 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 15/3
Всего: упаковка (1)
53,32 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
47,83 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Роздол, просп. Шевченко Тараса, 32
Всего: упаковка (2)
54,86
Экономия: -0,36 грн
54,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Великие Мосты, ул. Львовская, 66
Всего: упаковка (1)
54,64 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Судовая Вишня, пл. Франко Ивана, 1
Всего: упаковка (1)
53,37
Экономия: -0,18 грн
53,19 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:30
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 65/1
Всего: упаковка (1)
54,07 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новый Калинов, пл. Авиации, 1
Всего: упаковка (1)
47,73 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
53,99 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 28
Всего: упаковка (1)
54,14
Экономия: -0,48 грн
53,66 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Галицкая, 64
Всего: упаковка (1)
54,05
Экономия: -0,01 грн
54,04 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, ул. Шептицкого, 1-А
Всего: упаковка (1)
54,23 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
53,69
Экономия: -0,18 грн
53,51 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 07:30
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 13
Всего: упаковка (1)
55,16
Экономия: -0,69 грн
54,47 грн