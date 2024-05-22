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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 1 м, №1 - Киев (486852) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (1)
54,72 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
54,53 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
55,02
Экономия: -0,34 грн
54,68 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
53,93 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (1)
55,22 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (1)
47,77
Экономия: -0,36 грн
47,41 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 21
Всего: упаковка (1)
53,74
Экономия: -0,53 грн
53,21 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (1)
54,81 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
54,53 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
55,16 грн
Йод
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Открыто Закроется через 37 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
54,70
Экономия: -0,13 грн
54,57 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Львовская, 22
Всего: упаковка (1)
54,54
Экономия: -0,25 грн
54,29 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
53,18 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (1)
55,10
Экономия: -0,42 грн
54,68 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 00:00
Сквира, ул. Киевская, 12
Всего: упаковка (1)
54,23 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (1)
53,59 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (1)
53,99 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Житомир, ул. Покровская, 47
Всего: упаковка (1)
55,22
Экономия: -0,03 грн
55,19 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
Всего: упаковка (1)
53,60
Экономия: -0,16 грн
53,44 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Погребище, ул. Хмельницкого Богдана, 126-Б
Всего: упаковка (5)
53,95 грн