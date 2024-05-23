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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 1,5 м, №1 - Одесса (486851) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
63,49
Экономия: -0,23 грн
63,26 грн
Семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (1)
65,04
Экономия: -0,34 грн
64,70 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 08:00
Гайсин, ул. Соборная, 41
Всего: упаковка (1)
63,88 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Брацлав, ул. Независимости, 3
Всего: упаковка (1)
63,48
Экономия: -0,23 грн
63,25 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 24
Всего: упаковка (1)
63,85 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Немиров, ул. Шевченко Тараса, 26
Всего: упаковка (1)
64,43 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
65,60
Экономия: -0,01 грн
65,59 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (1)
63,97
Экономия: -0,15 грн
63,82 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокиряны, ул. Грушевского, 1-А
Всего: упаковка (1)
65,35 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
Всего: упаковка (2)
65,19
Экономия: -0,67 грн
64,52 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, просп. Победы, 16
Всего: упаковка (1)
64,04 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87
Всего: упаковка (1)
63,93 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Черновола Вячеслава, 118
Всего: упаковка (1)
64,36
Экономия: -1,06 грн
63,30 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Мурованые Куриловцы, перек. Единства / Соборна, 1/131
Всего: упаковка (2)
65,51
Экономия: -0,37 грн
65,14 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Соборная, 2
Всего: упаковка (1)
64,06
Экономия: -0,08 грн
63,98 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
Всего: упаковка (3)
64,72
Экономия: -0,25 грн
64,47 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (1)
63,50
Экономия: -0,04 грн
63,46 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Благовестная, 182
Всего: упаковка (1)
56,29
Экономия: -0,14 грн
56,15 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (1)
65,46 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Жмеринка, ул. Киевская, 131-Б
Всего: упаковка (1)
56,81 грн