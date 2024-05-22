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БИНТ ЭЛАСТИЧНЫЙ TETA® СРЕДНЕЙ РАСТЯЖИМОСТИ 10 см х 1,5 м, №1 - Киев (486851) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 12 аптеках
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (1)
65,41
Экономия: -0,27 грн
65,14 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (1)
56,33 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, просп. Красной Калины, 5
Всего: упаковка (1)
56,92 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (2)
65,52 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, просп. Оболонский, 21
Всего: упаковка (1)
64,24 грн
Йод
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (1)
65,72
Экономия: -1,11 грн
64,61 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (2)
57,06
Экономия: -0,58 грн
56,48 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (1)
64,51 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
65,64
Экономия: -0,67 грн
64,97 грн
Йод
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Открыто Закроется через 37 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (1)
61,41 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (2)
65,70
Экономия: -0,29 грн
65,41 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Киев, ул. Братства тарасовцев, 9/3
Всего: упаковка (1)
63,55 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Бровары, ул. Киевская, 243
Всего: упаковка (1)
65,15
Экономия: -0,49 грн
64,66 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Гора, ул. Центральная, 20-А
Всего: упаковка (2)
64,35
Экономия: -0,74 грн
63,61 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Брусилов, ул. Митрополита Илариона, 36-А
Всего: упаковка (1)
64,19 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Сквира, ул. Соборная, 19
Всего: упаковка (1)
65,60
Экономия: -0,67 грн
64,93 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Житомир, ул. Киевская, 55
Всего: упаковка (1)
56,92
Экономия: -0,44 грн
56,48 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Житомир, ул. Кочерги Ивана, 3
Всего: упаковка (1)
64,48
Экономия: -0,14 грн
64,34 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Житомир, ул. Покровская, 47
Всего: упаковка (1)
64,55 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 47 мин
Житомир, ул. Качинского Леха, 6
Всего: упаковка (1)
64,28 грн