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АФФИДА анти МИГРЕНЬ ПЛАСТЫРЬ 20 мм х 20 мм, №5 - Запорожье (465694) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 42 аптеках
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Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (3)
126,80
Экономия: -29,90 грн
96,90 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
113,89 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
99,96 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (2)
121,34
Экономия: -4,09 грн
117,25 грн
1 социальна аптека
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Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (6)
120,00
Экономия: -26,40 грн
93,60 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
107,77 грн
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Запорожье, ул. Запорожская, 12-В
Всего: упаковка (1)
94,56 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (3)
135,50
Экономия: -41,90 грн
93,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
117,12
Экономия: -9,27 грн
107,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (2)
102,00
Экономия: -4,00 грн
98,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 2-Ж
Всего: упаковка (1)
120,00
Экономия: -40,50 грн
79,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (5), 20 мм х 20 мм (3)
103,77
Экономия: -6,52 грн
97,25 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (2)
157,20
Экономия: -60,30 грн
96,90 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (2)
104,59 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Добровольческих Батальонов, 54
Всего: упаковка (3)
107,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Перспективная, 6
Всего: упаковка (1)
103,53
Экономия: -3,42 грн
100,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чайкиной Лизы, 51
Всего: 20 мм х 20 мм (2)
102,75
Экономия: -11,08 грн
91,67 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Почтовая, 27/29
Всего: упаковка (1)
130,20
Экономия: -36,60 грн
93,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: упаковка (2)
161,00
Экономия: -64,10 грн
96,90 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 18-А
Всего: упаковка (3)
137,60
Экономия: -44,00 грн
93,60 грн