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АФФИДА анти МИГРЕНЬ ПЛАСТЫРЬ 20 мм х 20 мм, №5 - Львов (465694) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 41 аптеке
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
Всего: упаковка (1)
113,85 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (3)
157,20
Экономия: -60,20 грн
97,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
157,20
Экономия: -60,20 грн
97,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 58 мин
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
142,99
Экономия: -44,46 грн
98,53 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (3)
150,60
Экономия: -53,60 грн
97,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
113,85 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 22
Всего: упаковка (2)
113,85 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется через 58 мин
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
99,96 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 47
Всего: упаковка (1)
89,70 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Под Дубом, 7-Б
Всего: упаковка (2)
149,50
Экономия: -52,50 грн
97,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 153
Всего: упаковка (5)
115,90
Экономия: -18,90 грн
97,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 45/47
Всего: упаковка (1)
113,85 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Замарстыновская, 11
Всего: упаковка (13)
147,40
Экономия: -50,40 грн
97,00 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Стрыйская, 1
Всего: упаковка (3)
135,50
Экономия: -41,90 грн
93,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Железнодорожная, 7
Всего: упаковка (1)
138,50
Экономия: -39,97 грн
98,53 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 43-А
Всего: упаковка (5)
123,80
Экономия: -30,20 грн
93,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 179
Всего: упаковка (2), 20 мм х 20 мм (2)
155,00
Экономия: -58,00 грн
97,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 16-И
Всего: 20 мм х 20 мм (1)
150,60
Экономия: -53,60 грн
97,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 93
Всего: упаковка (6)
149,50
Экономия: -52,50 грн
97,00 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Княгини Ольги, 100-К
Всего: упаковка (1)
113,85 грн