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АФФИДА анти МИГРЕНЬ ПЛАСТЫРЬ 20 мм х 20 мм, №5 - Киев (465694) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 418 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (9)
157,20
Экономия: -60,20 грн
97,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (40)
152,20
Экономия: -55,20 грн
97,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
Всего: упаковка (3)
98,08 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (20)
95,76 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (19)
95,53 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
Всего: упаковка (6), 20 мм х 20 мм (1)
150,10
Экономия: -53,10 грн
97,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
95,45 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
134,50
Экономия: -39,42 грн
95,08 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (3), 20 мм х 20 мм (3)
149,50
Экономия: -52,50 грн
97,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (4)
150,10
Экономия: -53,10 грн
97,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Чикаленко Евгения, 22-А
Всего: упаковка (2)
149,50
Экономия: -52,50 грн
97,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (9)
150,10
Экономия: -53,10 грн
97,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (4)
149,50
Экономия: -52,50 грн
97,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
107,44 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (22), 20 мм х 20 мм (2)
143,30
Экономия: -46,30 грн
97,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (7)
115,90
Экономия: -18,90 грн
97,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (9), 20 мм х 20 мм (4)
150,10
Экономия: -53,10 грн
97,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
Всего: упаковка (4)
94,88 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
Всего: упаковка (2)
161,00
Экономия: -64,00 грн
97,00 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (5)
149,50
Экономия: -52,50 грн
97,00 грн