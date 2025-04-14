Киев
О товаре
Цены
Бинт хлопковый эластичный Нордик софт (Bandage cotton elastic Nordic soft)
Бинт хлопковый эластичный Нордик софт (Bandage cotton elastic Nordic soft)
Одесса
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Царичанка, ул. Царичанская, 134-А
393.8 км
БИНТ ХЛОПКОВЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ "НорДик Софт" 10 см х 5 м №1
NordePlast
41,70
грн
Забронировать
Аптекарь
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 42
439.5 км
БИНТ ХЛОПКОВЫЙ ЭЛАСТИЧНЫЙ "НорДик Софт" 10 см х 5 м №1
NordePlast
77,80
грн
Забронировать
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню