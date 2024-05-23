Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты фиксирующиеБИНТ КОГЕЗИВНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ PEHA-HAFT®Цены в аптеках

БИНТ КОГЕЗИВНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ PEHA-HAFT® 10 см х 20 м, №1 - Одесса (607869) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Одесса не найдено
В других городах:
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
354,10
Экономия: -89,76 грн
264,34 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
Всего: упаковка (1)
246,50
Экономия: -62,45 грн
184,05 грн
Класна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Всего: упаковка (1)
255,00 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Всего: упаковка (2)
255,00 грн
Класна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: упаковка (1)
255,00 грн
Астарта
Подробнее
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Всего: упаковка (3)
253,00 грн
Класна аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Всего: упаковка (1)
253,00 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом