БИНТ КОГЕЗИВНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ PEHA-HAFT® 10 см х 20 м, №1 - Киев (607869) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
В других городах:
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
Астарта
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Астарта
Подробнее
Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Класна аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
В других городах больше нет предложений с препаратом