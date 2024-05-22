БИНТ КОГЕЗИВНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ PEHA-HAFT® 10 см х 20 м, №1 - Харьков (607869) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
Астарта
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Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Класна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется через 28 мин
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Класна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 22:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Астарта
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Всего: упаковка (3)
Закрыто Открывается в 09:00
Харьков, пер. Балакирева, 3-А
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Класна аптека
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сердюка Леся, 36
Фармация
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Фармация
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Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 27
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