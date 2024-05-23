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БИНТ КОГЕЗИВНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ PEHA-HAFT® 10 см х 4 м, №1 - Одесса (607862) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
113,06 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
113,07 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 83-В
Всего: упаковка (1)
115,02 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 33-Е
Всего: упаковка (1)
112,74 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Покров, ул. Торговая, 54/1-А
Всего: упаковка (1)
113,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Светловодск, ул. Павлова Академика, 13
Всего: упаковка (1)
112,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
Всего: упаковка (1)
112,59 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Горишние Плавни, ул. Молодежная, 3
Всего: упаковка (1)
112,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Крепостная, 51
Всего: упаковка (1)
112,98 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (7)
126,00
Экономия: -20,00 грн
106,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, бульв. Строителей, 27-К
Всего: упаковка (2)
112,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Кобеляки, ул. Шевченко Тараса, 81/1
Всего: упаковка (1)
114,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Калиновая, 14
Всего: упаковка (2)
114,73 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 41
Всего: упаковка (1)
112,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Яготин, ул. Независимости, 140
Всего: упаковка (10)
112,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (1)
112,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
Всего: упаковка (2)
113,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 52/3
Всего: упаковка (1)
111,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (2)
123,50
Экономия: -28,33 грн
95,17 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
112,31 грн