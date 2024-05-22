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БИНТ КОГЕЗИВНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ PEHA-HAFT® 10 см х 4 м, №1 - Львов (607862) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Львов не найдено
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Шумск, ул. Украинская, 57-А
Всего: упаковка (3)
133,99
Экономия: -38,82 грн
95,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Острожского, 24
Всего: упаковка (1)
112,79 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 262
Всего: упаковка (1)
113,15 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 4
Всего: упаковка (1)
112,49 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 41
Всего: упаковка (1)
112,05 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарны, ул. Бандеры Степана, 7
Всего: упаковка (4)
112,39 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 9
Всего: упаковка (1)
112,59 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Немешаево, ул. Хмельницкого Богдана, 4
Всего: упаковка (1)
112,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (1)
112,50 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
Всего: упаковка (2)
113,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Палладина Академика, 18/30
Всего: упаковка (5)
114,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 136-Ж
Всего: упаковка (4)
114,17 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Лагерная, 42
Всего: упаковка (1)
104,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 52/3
Всего: упаковка (1)
111,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
Всего: упаковка (1)
114,47 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
112,68 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
114,01 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (4)
110,03
Экономия: -15,79 грн
94,24 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (18)
126,00
Экономия: -21,90 грн
104,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
114,02 грн