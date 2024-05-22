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БИНТ КОГЕЗИВНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ PEHA-HAFT® 10 см х 4 м, №1 - Киев (607862) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (10)
112,44 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (8)
111,91 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
112,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (2)
121,60 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (18)
126,00
Экономия: -21,90 грн
104,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (1)
114,01 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
112,68 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (4)
110,03
Экономия: -15,79 грн
94,24 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
111,95 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
114,43 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Лагерная, 42
Всего: упаковка (1)
104,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, бульв. Верховного Совета, 27
Всего: упаковка (3)
112,92 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Рейгана Рональда, 8
Всего: упаковка (2)
120,50
Экономия: -25,33 грн
95,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Здановской Юлии, 52/3
Всего: упаковка (1)
111,89 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Вышгородская, 56/2
Всего: упаковка (1)
114,47 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: упаковка (2)
123,50
Экономия: -28,33 грн
95,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, просп. Берестейский, 136-Ж
Всего: упаковка (4)
114,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, просп. Палладина Академика, 18/30
Всего: упаковка (5)
114,71 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
Всего: упаковка (2)
113,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
Всего: упаковка (1)
112,50 грн