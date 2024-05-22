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БИНТ КОГЕЗИВНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ PEHA-HAFT® 10 см х 4 м, №1 - Харьков (607862) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
112,57 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (1)
112,50 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
95,50 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (1)
95,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
95,65 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
113,15 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
Всего: упаковка (2)
112,82 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (6)
112,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 7
Всего: упаковка (1)
112,51 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. 23-го Августа, 64
Всего: упаковка (1)
112,93 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 41/43
Всего: упаковка (1)
112,44 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 161
Всего: упаковка (1)
112,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Зубенко Владислава, 25-А
Всего: упаковка (1)
113,07 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Ново-Баварский, 77
Всего: упаковка (1)
112,58 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 88-А
Всего: упаковка (1)
112,79 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 22:00
Харьков, просп. Гагарина, 178
Всего: упаковка (1)
94,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, ул. Балакирева, 17-А
Всего: упаковка (10)
153,00 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, въезд Балакирева, 1
Всего: упаковка (4)
149,00 грн
Магнолия
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Александровский, 103/41
Всего: упаковка (1)
130,00 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Дергачи, ул. Вокзальная, 61
Всего: упаковка (1)
112,45 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Мерефа, ул. Днепровская, 218
Всего: упаковка (1)
114,94 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Чугуев, ул. Торговая, 3-А
Всего: упаковка (1)
113,17 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. Европейская, 241-А
Всего: упаковка (1)
114,41 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Зеньков, ул. Воздвиженская, 36
Всего: упаковка (1)
113,11 грн