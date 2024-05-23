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БИНТ КОГЕЗИВНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ PEHA-HAFT® 8 см х 4 м, №1 - Одесса (607861) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
Всего: упаковка (1)
101,48 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (2)
101,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (9)
100,82 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 110
Всего: упаковка (1)
102,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (4)
100,67 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пироговская, 5
Всего: упаковка (1)
102,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Говорова Маршала, 10/6
Всего: упаковка (1)
101,55 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 122/1-Б
Всего: упаковка (2)
103,32 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Лиманка, просп. Гуляева Полковника, 111
Всего: упаковка (1)
101,81 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Сарата, ул. Кристиана Вернера, 83-В
Всего: упаковка (2)
103,52 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Мира, 36/1
Всего: упаковка (1)
102,87 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
103,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Любашевка, ул. Князя Владимира, 89
Всего: упаковка (1)
98,41 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 33-Е
Всего: упаковка (5)
101,04 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривое Озеро, ул. Верхняя, 1
Всего: упаковка (1)
98,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Снигиревка, ул. Суворова, 104
Всего: упаковка (1)
101,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Снигиревка, ул. Центральная, 146
Всего: упаковка (1)
100,97 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Болград, ул. Варненская, 24
Всего: упаковка (1)
101,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Измаил, просп. Независимости, 68-А
Всего: упаковка (4)
103,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (5)
100,84 грн