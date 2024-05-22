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БИНТ КОГЕЗИВНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ PEHA-HAFT® 8 см х 4 м, №1 - Львов (607861) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (3)
95,82
Экономия: -0,34 грн
95,48 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Зеленая, 115
Всего: упаковка (1)
97,41
Экономия: -0,23 грн
97,18 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (8)
47,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
Всего: упаковка (1)
103,51 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (1)
90,26 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (9)
109,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, бульв. Торосевича, 5
Всего: упаковка (1)
101,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
Всего: упаковка (1)
103,37 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мира, 90
Всего: упаковка (2)
99,01
Экономия: -0,24 грн
98,77 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 177
Всего: упаковка (1)
102,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
101,45 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Свалява, ул. Главная, 75-А
Всего: упаковка (1)
100,85 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 98-А
Всего: упаковка (2)
100,70 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 262
Всего: упаковка (1)
101,88 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, просп. Мира, 21
Всего: упаковка (4)
102,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 4
Всего: упаковка (1)
102,79 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Волынской дивизии, 1
Всего: упаковка (1)
101,83 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (3)
100,78 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Капушанская, 19
Всего: упаковка (1)
102,69 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Садовая, 5
Всего: упаковка (3)
100,74 грн