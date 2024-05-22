Все аптеки Украины
Медицинские изделияПеревязочные средстваБинтыбинты эластичныебинты фиксирующиеБИНТ КОГЕЗИВНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ PEHA-HAFT®Цены в аптеках

БИНТ КОГЕЗИВНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ PEHA-HAFT® 8 см х 4 м, №1 - Киев (607861) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Киев (адрес не указан)
Доступно в 73 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (19)
103,52 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (25)
103,24 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (3)
86,04 грн
Фармация
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (1)
115,60
Экономия: -34,95 грн
80,65 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (6)
84,48 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
101,01 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
Всего: упаковка (1)
115,60
Экономия: -34,95 грн
80,65 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Панаса Мирного, 16/13
Всего: упаковка (1)
102,50 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (21)
99,80 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Киев, ул. Черновола Вячеслава, 28/1
Всего: упаковка (14)
109,30
Экономия: -16,80 грн
92,50 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (4)
100,79 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Исаакяна, 2
Всего: упаковка (2)
115,60
Экономия: -34,95 грн
80,65 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 18 мин
Киев, ул. Монастырского Дениса, 3
Всего: упаковка (1)
101,13 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 7
Всего: упаковка (1)
100,97 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (3)
101,61 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
101,14 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Большая Васильковская, 138
Всего: упаковка (1)
103,52 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 4-А
Всего: упаковка (1)
115,60
Экономия: -34,95 грн
80,65 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (1)
86,91 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 32
Всего: упаковка (1)
94,15
Экономия: -12,81 грн
81,34 грн