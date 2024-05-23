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БИНТ КОГЕЗИВНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ PEHA-HAFT® 6 см х 4 м, №1 - Одесса (607860) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (4)
73,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (4)
65,89 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (3)
73,45 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (1)
73,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
71,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. 228-й Стрелковой Дивизии, 26
Всего: упаковка (1)
82,23 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Любашевка, ул. Князя Владимира, 89
Всего: упаковка (1)
72,13 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 23
Всего: упаковка (1)
73,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Снигиревка, ул. Суворова, 104
Всего: упаковка (1)
72,26 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Снигиревка, ул. Центральная, 146
Всего: упаковка (1)
72,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Болград, ул. Варненская, 24
Всего: упаковка (1)
73,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Измаил, просп. Мира, 7
Всего: упаковка (1)
73,12 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
72,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
72,30 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (1)
72,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Желтые Воды, бульв. Свободы, 49-В
Всего: упаковка (1)
72,16 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кашперовка, ул. Киевская, 5-А
Всего: упаковка (1)
73,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 74
Всего: упаковка (6)
71,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Мироновка, ул. Победы, 6
Всего: упаковка (1)
72,17 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-А
Всего: упаковка (1)
72,37 грн