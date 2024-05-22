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БИНТ КОГЕЗИВНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ PEHA-HAFT® 6 см х 4 м, №1 - Львов (607860) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Литвиненко, 4
Всего: упаковка (2)
72,60 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рогатин, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (3)
35,22 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, просп. Черновола Вячеслава, 2/1
Всего: упаковка (3)
71,89 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
Всего: упаковка (5)
77,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Князя Острожского, 24
Всего: упаковка (1)
71,96 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 98-А
Всего: упаковка (2)
71,78 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 262
Всего: упаковка (1)
71,63 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Иршава, пл. Народная, 9
Всего: упаковка (1)
72,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Славута, ул. Садовая, 5
Всего: упаковка (1)
72,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Киевская, 74
Всего: упаковка (6)
71,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Житомир, ул. Победы, 12
Всего: упаковка (1)
73,56 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кашперовка, ул. Киевская, 5-А
Всего: упаковка (1)
73,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А/1
Всего: упаковка (1)
73,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Палладина Академика, 18/30
Всего: упаковка (4)
73,53 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
73,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
73,46 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (5)
73,19 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (2)
71,72 грн
Дешево
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Загоровская, 1
Всего: упаковка (2)
81,31 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 41
Всего: упаковка (1)
72,96 грн