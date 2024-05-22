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БИНТ КОГЕЗИВНЫЙ ФИКСИРУЮЩИЙ PEHA-HAFT® 6 см х 4 м, №1 - Киев (607860) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 24 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (9)
79,52 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (20)
79,65 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
73,57 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (3)
77,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
Всего: упаковка (1)
73,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Сагайдачного Петра, 29
Всего: упаковка (1)
73,00 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (17)
65,71 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
72,98 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, перек. Политехнический / Берестейский, 1/33
Всего: упаковка (2)
73,19 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, пер. Политехнический, 3-В
Всего: упаковка (1)
73,46 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Ромоданова Академика, 6/29
Всего: упаковка (2)
71,72 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, просп. Бандеры Степана, 16-Б
Всего: упаковка (1)
65,75 грн
Дешево
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Загоровская, 1
Всего: упаковка (2)
81,31 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Архипенко Александра, 8
Всего: упаковка (1)
73,19 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
Всего: упаковка (1)
77,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
73,33 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Васильковская, 5/7
Всего: упаковка (4)
73,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (7)
79,42 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 41-К
Всего: упаковка (3)
73,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 48 мин
Киев, просп. Григоренко Петра, 20
Всего: упаковка (1)
73,24 грн