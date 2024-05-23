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БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 универсальные d=50 мм, №8 - Запорожье (459827) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: универсальные (5)
1263,78
Экономия: -230,85 грн
1032,93 грн
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: универсальные (4)
777,11
Экономия: -74,03 грн
703,08 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1), универсальные (6)
762,61
Экономия: -75,41 грн
687,20 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
790,62
Экономия: -100,93 грн
689,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
757,58
Экономия: -67,82 грн
689,76 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: универсальные (4)
348,04
Экономия: -19,21 грн
328,83 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: универсальные (3)
1217,04
Экономия: -143,22 грн
1073,82 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Всего: упаковка (1)
786,71
Экономия: -97,08 грн
689,63 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
767,82
Экономия: -76,22 грн
691,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
791,76
Экономия: -97,65 грн
694,11 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
Всего: универсальные (5)
1242,84
Экономия: -102,65 грн
1140,19 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Смела, ул. 40 лет Победы, 6
Всего: упаковка (1)
761,34
Экономия: -75,68 грн
685,66 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Казацкая, 1/1
Всего: упаковка (2)
767,62
Экономия: -72,86 грн
694,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
Всего: универсальные (4)
827,53
Экономия: -126,03 грн
701,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Южноукраинск, просп. Независимости, 4
Всего: упаковка (2)
779,15
Экономия: -93,33 грн
685,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 139
Всего: универсальные (2)
1024,83
Экономия: -43,94 грн
980,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: универсальные (2)
1245,44
Экономия: -198,91 грн
1046,53 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Филатова Академика, 13
Всего: универсальные (3)
1335,99
Экономия: -39,57 грн
1296,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 98
Всего: универсальные (6)
1170,27
Экономия: -151,68 грн
1018,59 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: универсальные (2)
726,39
Экономия: -42,10 грн
684,29 грн