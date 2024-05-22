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БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 универсальные d=50 мм, №8 - Львов (459827) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: универсальные (2)
1048,61
Экономия: -92,55 грн
956,06 грн
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Валовая, 46
Всего: универсальные (6)
749,04
Экономия: -57,75 грн
691,29 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 9-М
Всего: универсальные (2)
1335,99
Экономия: -39,57 грн
1296,42 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Черновола Вячеслава, 14
Всего: упаковка (1)
1296,42 грн
Социальная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Волочиск, ул. Независимости, 17
Всего: универсальные (7)
1285,50 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Черновола Вячеслава, 17
Всего: универсальные (3)
1073,17
Экономия: -98,69 грн
974,48 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Коновальца, 26
Всего: упаковка (1)
1338,99
Экономия: -42,57 грн
1296,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 05:00
Ужгород, ул. Толстого Льва, 7-А
Всего: упаковка (1)
1296,42 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11
Всего: универсальные (5)
926,37
Экономия: -32,62 грн
893,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: универсальные (5)
1210,63
Экономия: -165,27 грн
1045,36 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
792,06
Экономия: -101,63 грн
690,43 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, ул. Пирогова, 37
Всего: упаковка (1)
737,65
Экономия: -53,36 грн
684,29 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: универсальные (1)
774,37
Экономия: -76,95 грн
697,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Буча, ул. Героев Майдана, 10
Всего: универсальные (1)
1129,81
Экономия: -80,83 грн
1048,98 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
Всего: универсальные (6)
743,40
Экономия: -44,93 грн
698,47 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Старые Петровцы, ул. Князя Святослава, 167-А
Всего: универсальные (2)
1322,99
Экономия: -26,57 грн
1296,42 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (1)
837,16
Экономия: -155,08 грн
682,08 грн
Фармация
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Закрыто Открывается в 07:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
1380,00
Экономия: -278,31 грн
1101,69 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: универсальные (5)
1157,31
Экономия: -167,23 грн
990,08 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Срибнокильская, 3-Д
Всего: упаковка (1)
800,51
Экономия: -110,43 грн
690,08 грн