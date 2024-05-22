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БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 универсальные d=50 мм, №8 - Киев (459827) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (1)
837,16
Экономия: -155,08 грн
682,08 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
1380,00
Экономия: -278,31 грн
1101,69 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: универсальные (5)
1157,31
Экономия: -167,23 грн
990,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
Всего: универсальные (6)
743,40
Экономия: -44,93 грн
698,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Срибнокильская, 3-Д
Всего: упаковка (1)
800,51
Экономия: -110,43 грн
690,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (1)
1221,80
Экономия: -209,82 грн
1011,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: универсальные (2)
726,39
Экономия: -42,10 грн
684,29 грн
В других городах:
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Старые Петровцы, ул. Князя Святослава, 167-А
Всего: универсальные (2)
1322,99
Экономия: -26,57 грн
1296,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Буча, ул. Героев Майдана, 10
Всего: универсальные (1)
1129,81
Экономия: -80,83 грн
1048,98 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Чернигов, просп. Победы, 184
Всего: универсальные (4)
1125,48
Экономия: -95,60 грн
1029,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
Всего: универсальные (4)
827,53
Экономия: -126,03 грн
701,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Казацкая, 1/1
Всего: упаковка (2)
767,62
Экономия: -72,86 грн
694,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Смела, ул. 40 лет Победы, 6
Всего: упаковка (1)
761,34
Экономия: -75,68 грн
685,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: универсальные (1)
774,37
Экономия: -76,95 грн
697,42 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Пирогова, 37
Всего: упаковка (1)
737,65
Экономия: -53,36 грн
684,29 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Звягель, ул. Шевченко, 49
Всего: универсальные (5)
1210,63
Экономия: -165,27 грн
1045,36 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 11
Всего: универсальные (5)
926,37
Экономия: -32,62 грн
893,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Южноукраинск, просп. Независимости, 4
Всего: упаковка (2)
779,15
Экономия: -93,33 грн
685,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 41
Всего: упаковка (1)
792,06
Экономия: -101,63 грн
690,43 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Ровно, ул. Коновальца, 26
Всего: упаковка (1)
1338,99
Экономия: -42,57 грн
1296,42 грн