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БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 универсальные d=50 мм, №8 - Харьков (459827) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
Всего: упаковка (1)
791,76
Экономия: -97,65 грн
694,11 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
Всего: универсальные (5)
640,50 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
767,82
Экономия: -76,22 грн
691,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Всего: универсальные (3)
1217,04
Экономия: -143,22 грн
1073,82 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: универсальные (4)
348,04
Экономия: -19,21 грн
328,83 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
757,58
Экономия: -67,82 грн
689,76 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
790,62
Экономия: -100,93 грн
689,69 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 17
Всего: универсальные (4)
777,11
Экономия: -74,03 грн
703,08 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1), универсальные (6)
762,61
Экономия: -75,41 грн
687,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: универсальные (5)
1263,78
Экономия: -230,85 грн
1032,93 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
Всего: универсальные (4)
827,53
Экономия: -126,03 грн
701,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Всего: упаковка (1)
786,71
Экономия: -97,08 грн
689,63 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Казацкая, 1/1
Всего: упаковка (2)
767,62
Экономия: -72,86 грн
694,76 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Смела, ул. 40 лет Победы, 6
Всего: упаковка (1)
761,34
Экономия: -75,68 грн
685,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Чернигов, просп. Победы, 184
Всего: универсальные (4)
1125,48
Экономия: -95,60 грн
1029,88 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (1)
1221,80
Экономия: -209,82 грн
1011,98 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Всего: универсальные (2)
726,39
Экономия: -42,10 грн
684,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Срибнокильская, 3-Д
Всего: упаковка (1)
800,51
Экономия: -110,43 грн
690,08 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Всего: универсальные (5)
1157,31
Экономия: -167,23 грн
990,08 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (1)
1380,00
Экономия: -278,31 грн
1101,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56
Всего: упаковка (1)
837,16
Экономия: -155,08 грн
682,08 грн