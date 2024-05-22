БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 универсальные d=50 мм, №8 - Харьков (459827) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 2 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
В других городах:
Класна аптека
Подробнее
Всего: универсальные (5)
Открыто Закроется в 18:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 128-В
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: универсальные (3)
Открыто Закроется в 20:30
Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
Не болей
Подробнее
Всего: универсальные (4)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Не болей
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Не болей
Подробнее
Всего: универсальные (4)
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Героев, 17
Не болей
Подробнее
Всего: упаковка (1), универсальные (6)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 171
Аптека копейка
Подробнее
Всего: универсальные (5)
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: универсальные (4)
Открыто Закроется в 20:00
Чернобай, ул. Центральная, 81
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Казацкая, 1/1
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:30
Смела, ул. 40 лет Победы, 6
Аптека копейка
Подробнее
Всего: универсальные (4)
Открыто Закроется в 20:30
Чернигов, просп. Победы, 184
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: универсальные (2)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Срибнокильская, 3-Д
Аптека шар@
Подробнее
Всего: универсальные (5)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 8
Фармация
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Межигорская, 56