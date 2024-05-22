БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 универсальные d=50 мм, №8 - Днепр (Днепропетровск) (459827) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 5 аптеках
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Днепр, ул. Рабочая, 168
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
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Всего: универсальные (4)
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Не болей
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Всего: упаковка (1), универсальные (6)
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Днепр, просп. Науки, 171
В других городах:
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Днепр, просп. Героев, 17
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Павлоград, ул. Героев Украины, 2-В
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Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
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Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
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Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
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Чугуев, ул. Торговая, 1
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Чернобай, ул. Центральная, 81
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Черкассы, ул. Казацкая, 1/1
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Смела, ул. 40 лет Победы, 6
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Николаев, просп. Богоявленский, 35/1
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Южноукраинск, просп. Независимости, 4
Аптека копейка
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Всего: универсальные (2)
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Одесса, просп. Добровольского, 139
Свк фарм
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Киев, ул. Братства тарасовцев, 6
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Киев, ул. Мишуги Александра, 3-В
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Киев, шоссе Харьковское, 152-А
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Киев, ул. Срибнокильская, 3-Д