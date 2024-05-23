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БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный d=50 мм, №2 - Запорожье (459826) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
320,77 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: набор массажный (1)
362,26
Экономия: -33,56 грн
328,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
355,95
Экономия: -48,15 грн
307,80 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
188,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 6
Всего: упаковка (2)
178,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 3
Всего: упаковка (1)
357,37
Экономия: -64,04 грн
293,33 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Северокольцевая, 19
Всего: упаковка (1)
178,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
Всего: упаковка (1)
178,20 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, ул. Электрометаллургов, 28
Всего: упаковка (1)
349,05
Экономия: -25,82 грн
323,23 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 85
Всего: упаковка (1)
188,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (1)
320,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Столетова, 1
Всего: упаковка (1)
178,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (2)
320,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (1)
313,56 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (1)
320,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: упаковка (1)
188,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/2
Всего: упаковка (1)
178,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 32/3
Всего: упаковка (3)
178,20 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 62
Всего: упаковка (1)
178,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4
Всего: упаковка (1)
176,90 грн