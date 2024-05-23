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БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный d=50 мм, №2 - Одесса (459826) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 25 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Воробьева Академика, 5-Г
Всего: упаковка (1)
332,70 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Нежинская, 25
Всего: упаковка (1)
188,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
188,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
Всего: упаковка (1)
188,90 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 45
Всего: упаковка (1)
320,77 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
Всего: упаковка (1)
188,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Греческая, 46
Всего: упаковка (2)
188,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Малая Арнаутская, 94
Всего: набор массажный (1)
438,13
Экономия: -55,78 грн
382,35 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 47
Всего: набор массажный (1)
353,54
Экономия: -58,64 грн
294,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
188,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Живописная, 24-Г
Всего: упаковка (1)
227,65 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Лип Ивана и Юрия, 22-А
Всего: упаковка (1)
188,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Одесса, ул. Героев Крут, 24-А
Всего: упаковка (1)
188,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, дорога Люстдорфская, 52
Всего: упаковка (1)
188,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
Всего: упаковка (1)
188,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Глушко Академика, 22
Всего: упаковка (1)
182,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 92
Всего: упаковка (2)
178,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Вильямса Академика, 66
Всего: упаковка (1)
188,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, ул. Королева Академика, 114
Всего: упаковка (2)
188,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Одесса, просп. Добровольского, 63-А
Всего: упаковка (1)
340,78
Экономия: -36,04 грн
304,74 грн