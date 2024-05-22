БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный d=50 мм, №2 - Львов (459826) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 16 аптеках
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Львов, ул. Стрыйская, 45-Ж
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Львов, ул. Величковского, 40
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Ивано-Франково, ул. Львовская, 2
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Новояворовск, ул. Бандеры Степана, 10
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Червоноград, ул. Грушевского Михаила, 4
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