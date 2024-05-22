Все аптеки Украины
Медицинские изделияПрочие изделия для леченияБанкиБАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1Цены в аптеках

БАНКИ СУХИЕ ВАКУУМНЫЕ ПОЛИМЕРНО-СТЕКЛЯННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СТАТИЧЕСКОЙ ИЛИ КИНЕТИЧЕСКОЙ ВАКУУМ-ТЕРАПИИ БВ-01-"АП"-1 набор массажный d=50 мм, №2 - Днепр (Днепропетровск) (459826) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 18-Б
Всего: упаковка (2)
320,77 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Штурманский, 7
Всего: упаковка (1)
313,56 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пер. Парусный, 12-Д
Всего: упаковка (1)
320,77 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Д
Всего: упаковка (1)
320,77 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Столетова, 1
Всего: упаковка (1)
178,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Янтарная, 79
Всего: упаковка (1)
188,90 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Мурахтова, 4
Всего: упаковка (1)
176,90 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 62
Всего: упаковка (1)
178,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Вольная, 13
Всего: упаковка (1)
188,90 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Звенигородская, 11
Всего: упаковка (1)
178,20 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 50
Всего: упаковка (1)
483,99
Экономия: -99,83 грн
384,16 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 17
Всего: упаковка (1)
181,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 35
Всего: упаковка (2)
456,99
Экономия: -72,83 грн
384,16 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, бульв. Строителей, 37
Всего: упаковка (1)
178,20 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Воинов Афганцев, 1-А
Всего: упаковка (1)
188,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Металлургов, 74-Д
Всего: набор массажный (1)
399,78
Экономия: -64,86 грн
334,92 грн
Аптека твоей родини
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 18
Всего: упаковка (1)
188,90 грн
Подорожник
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Петриковка, просп. Калнышевского Петра, 28
Всего: упаковка (1)
320,77 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1)
188,90 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 19:00
Запорожье, ул. Синенко Сергея, 77-А
Всего: упаковка (1)
178,20 грн