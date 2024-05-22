Региональная аптечная сеть руан Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Днепр, пл. Новокодацкая, 2 Всего: упаковка (8) 6,10 Экономия: -1,70 грн 4,40 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 23:00 График работы Днепр, ж/м Тополь-1, 15 Всего: упаковка (4) 9,30 Экономия: -4,90 грн 4,40 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Днепр, ул. Семафорная, 26 Всего: упаковка (1) 5,30 Экономия: -0,90 грн 4,40 грн Забронировать

В других городах:

Региональная аптечная сеть руан Подробнее Открыто Закроется в 19:00 График работы Илларионово, пл. Привокзальная, 1 Всего: упаковка (2) 7,10 Экономия: -2,70 грн 4,40 грн Забронировать

Аптека доброго дня Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Вольногорск, ул. Центральная, 61-Б Всего: упаковка (34) 5,30 Экономия: -0,90 грн 4,40 грн Забронировать

1 социальна аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Кривой Рог, ул. Чаривная, 5 Всего: упаковка (60) 4,40 грн Забронировать

Аптека №23 Подробнее Открыто Закроется в 18:00 График работы Александрия, ул. Кохана Анатолия, 5-Б Всего: упаковка (1) 6,10 Экономия: -1,70 грн 4,40 грн Забронировать