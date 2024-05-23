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Артелак® Сплеск Раствор увлажняющий для глаз и контактных линз раствор 0,24 % флакон 10 мл, №1 - Запорожье (502448) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 55 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
311,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
371,21
Экономия: -60,09 грн
311,12 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
311,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
350,99
Экономия: -57,24 грн
293,75 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
343,00
Экономия: -43,00 грн
300,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
311,20 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
330,99
Экономия: -37,24 грн
293,75 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
347,34
Экономия: -36,21 грн
311,13 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
311,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
342,55
Экономия: -25,66 грн
316,89 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
333,27
Экономия: -25,42 грн
307,85 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
311,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
311,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
311,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
311,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
311,20 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
311,20 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
350,84
Экономия: -33,95 грн
316,89 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
311,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (34)
Наличие на 2024-05-24 - 17:00
311,20 грн