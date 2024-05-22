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Артелак® Сплеск Раствор увлажняющий для глаз и контактных линз раствор 0,24 % флакон 10 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (502448) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 86 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
311,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1)
344,21
Экономия: -33,08 грн
311,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
311,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
311,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
311,20 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-23 - 16:00
311,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
311,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
288,38 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
358,18
Экономия: -47,05 грн
311,13 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
339,87
Экономия: -28,74 грн
311,13 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
334,71
Экономия: -23,58 грн
311,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
288,08 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
311,20 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
311,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
361,82
Экономия: -56,74 грн
305,08 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
348,11
Экономия: -36,98 грн
311,13 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
Всего: упаковка (2)
367,56
Экономия: -56,43 грн
311,13 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (45)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
311,20 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (1)
351,35
Экономия: -44,40 грн
306,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: упаковка (1)
331,11
Экономия: -19,98 грн
311,13 грн