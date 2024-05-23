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А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® УШНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РАСТВОР, СПРЕЙ спрей 40 мл, №1 - Запорожье (484621) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 110 аптеках
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-24 - 14:00
390,70 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
463,51
Экономия: -132,60 грн
330,91 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
408,89
Экономия: -68,48 грн
340,41 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
383,70 грн
Подорожник
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Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
436,99
Экономия: -67,75 грн
369,24 грн
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Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
424,00
Экономия: -82,00 грн
342,00 грн
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Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
382,09 грн
Аптека интернет цен
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Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (1)
424,00
Экономия: -82,00 грн
342,00 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1)
509,80
Экономия: -139,80 грн
370,00 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (8)
413,99
Экономия: -44,75 грн
369,24 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
407,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (4)
429,02
Экономия: -49,45 грн
379,57 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
401,52 грн
Народная аптека
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Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-24 - 16:00
390,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
390,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
412,62
Экономия: -81,74 грн
330,88 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
482,20
Экономия: -108,70 грн
373,50 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (52)
Наличие на 2024-05-24 - 15:00
390,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
435,42
Экономия: -105,25 грн
330,17 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
414,34
Экономия: -83,90 грн
330,44 грн