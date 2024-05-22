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А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® УШНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РАСТВОР, СПРЕЙ спрей 40 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (484621) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 178 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (3)
433,55
Экономия: -68,02 грн
365,53 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (3)
417,00
Экономия: -51,47 грн
365,53 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (2)
465,50
Экономия: -92,90 грн
372,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1)
601,80
Экономия: -234,20 грн
367,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
392,50 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (10)
422,99
Экономия: -54,44 грн
368,55 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
394,38
Экономия: -14,58 грн
379,80 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1)
361,47
Экономия: -17,52 грн
343,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
441,29
Экономия: -55,41 грн
385,88 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (1)
409,99
Экономия: -40,75 грн
369,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (5)
433,45
Экономия: -61,37 грн
372,08 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (1)
402,47
Экономия: -22,67 грн
379,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
427,95
Экономия: -83,51 грн
344,44 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
414,89
Экономия: -70,94 грн
343,95 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (1)
433,76
Экономия: -89,81 грн
343,95 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1)
392,80
Экономия: -54,88 грн
337,92 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (1)
424,04
Экономия: -79,60 грн
344,44 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (43)
Наличие на 2024-05-24 - 12:00
392,50 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (2)
438,56
Экономия: -71,41 грн
367,15 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
Всего: упаковка (1)
402,73 грн