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А-ЦЕРУМЕН НЕО ПЛЮС® УШНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ РАСТВОР раствор ушной флакон-капельница 2 мл, №5 - Днепр (Днепропетровск) (484620) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 250 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1)
436,18
Экономия: -58,16 грн
378,02 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (1), флакон-капельница (1)
425,84
Экономия: -50,74 грн
375,10 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), флакон-капельница (1)
436,70
Экономия: -72,90 грн
363,80 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), флакон-капельница (3)
599,00
Экономия: -228,80 грн
370,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
392,50 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (1)
495,60
Экономия: -131,80 грн
363,80 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
405,60 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
423,99
Экономия: -54,46 грн
369,53 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), флакон-капельница (1)
590,70
Экономия: -226,90 грн
363,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1)
504,10
Экономия: -140,30 грн
363,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
392,50 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1), флакон-капельница (1)
524,10
Экономия: -160,30 грн
363,80 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: раствор ушной (4)
385,16 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: раствор ушной (3)
425,35
Экономия: -45,33 грн
380,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: раствор ушной (3)
459,59
Экономия: -75,91 грн
383,68 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: раствор ушной (3)
409,99
Экономия: -40,32 грн
369,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
392,50 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: флакон-капельница (3)
351,29 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2), флакон-капельница (2)
450,00
Экономия: -86,20 грн
363,80 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (47)
Наличие на 2024-05-23 - 12:00
392,50 грн