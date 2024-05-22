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БАНДАЖ КОЛЕННОГО СУСТАВА "COMFORT" 3023 размер 4, №1 - Днепр (Днепропетровск) (765278) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (1)
1372,85 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 1
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -455,40 грн
847,60 грн
В других городах:
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 36
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -455,40 грн
847,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 23:00
Новомосковск, ул. Гетманская, 32-Б
Всего: упаковка (2)
1303,00
Экономия: -455,40 грн
847,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -455,40 грн
847,60 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 18:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (2)
1417,00
Экономия: -569,40 грн
847,60 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Шевченко, 107/2
Всего: упаковка (1)
1304,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Першотравенск, ул. Защитников Украины, 15/1
Всего: упаковка (1)
1369,24 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 2
Всего: упаковка (1)
529,79 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Апостолово, ул. Центральная, 70
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -455,40 грн
847,60 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Гагарина Юрия, 63
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -455,40 грн
847,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Полтавский, 27
Всего: упаковка (1)
1364,76 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (1)
1367,53 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 19:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 11
Всего: упаковка (1)
1303,00
Экономия: -455,40 грн
847,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Мерефа, ул. Днепровская, 148-А
Всего: упаковка (1)
1360,51 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Змиев, пл. Привокзальная, 2
Всего: упаковка (1)
1367,08 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, просп. Малой Любови, 45
Всего: упаковка (1)
1366,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Гагарина, 177
Всего: упаковка (1)
1370,46 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
Всего: упаковка (1)
1368,75 грн
Аптека низкие цены №1
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Открыто Закроется в 20:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 153
Всего: упаковка (1)
1363,42 грн